Ancora un incendio di un autobus che non ha avuto conseguenze. Lo riferisce la Uil Trasporti in una nota a firma del segretario regionale Antonio Cefola. Questa volta l’episodio è avvenuto per un bus delle autolinee Moretti che, vuoto di passeggeri, stava rientrando da Rapolla al capolinea di Rionero. L’autista è rimasto illeso grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Secondo quanto è stato possibile apprendere l’incendio sarebbe stato provocato da un corto circuito.

La Uil Trasporti rilancia la sollecitazione ad accelerare il programma di ricambio del parco bus regionale per il Tpl. Sono già numerosi i casi di incendio che si sono verificati e che quindi esigono l’ammodernamento del parco tenuto conto della vetustà dei mezzi.

