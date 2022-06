Condividi subito la notizia

Su invito del CONI Provinciale, l’amministrazione comunale di Brindisi ha aderito anche quest’anno alla Giornata Nazionale dello Sport, appuntamento indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lo scopo di diffondere lo Sport ed i suoi valori e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità e sui benefici che la pratica sportiva apporta in termini di benessere, forma fisica ed integrazione sociale.

Il Comune di Brindisi ha deciso di mettere a disposizione le proprie strutture ed ha sensibilizzato le associazioni a far confluire nella data del 5 giugno le iniziative di promozione delle discipline sportive.

In questo contesto, nei termini fissati dal Coni regionale, abbiamo ricevuto la disponibilità alla realizzazione delle seguenti 4 iniziative:

– Torneo “Gym Boxe” da effettuarsi presso il Parco Cillarese a cura dell’ASD Pugilistica Rodio;

– Torneo “Sport Giovani” da effettuarsi presso il Campo Sportivo di Tuturano a cura dell’ASD Leone Soccer;

– Corsa campestre “Città di Brindisi”, presso il CAG del Quartiere Paradiso a cura dell’ASD MFR;

– “Brindisi Wellness – Uprising Fitness” presso il Quartiere La Rosa a cura dell’ASD Area 86.

“In particolare, abbiamo pensato di declinare l’iniziativa promuovendo la pratica sportiva quale elemento di socializzazione nei quartieri periferici ed all’aria aperta – dichiara l’assessore allo Sport Oreste Pinto -. A queste iniziative, validate dal Coni come manifestazioni rientranti nella GNS22, si aggiungeranno anche altre manifestazioni promosse dalle associazioni.

Tutto ciò dimostra che in città c’è un forte fermento in questo settore ed è condivisa la convinzione che lo sport non è solo competizione ma é anche partecipazione, é stare insieme, é rinfocolare lo spirito di comunità. É il risveglio della consapevolezza di possedere energie fuori dal comune ed un enorme capitale di competenze e bellezze che ci rende secondi a nessuno.

Tutte le manifestazioni della GNS22 sono dedicate ai giovani e alle loro famiglie, agli insegnanti, agli operatori sportivi e a tutti i cittadini che avranno l’opportunità di cimentarsi nelle varie discipline sportive”.

3 giugno 2022

