vincono PGS Don Bosco e Beato Bonaventura Rosso

Il CSI Potenza è sceso nuovamente in campo, mettendoci tutta la passione e tornando a fare ciò che l’ha reso di nuovo grande: educare attraverso lo sport.

Dopo circa 200 partite, 30 squadre, con la partecipazione di 300 bambini si è concluso ieri, presso il campo sportivo di Satriano, il campionato Sport and Joy under12 e under10 con le relative finali. Grandissima la partecipazione di genitori e bambini, che sono tornati finalmente a sorridere e divertirsi, supportati dalle famiglie che li hanno incitati con massimo rispetto, premiando di fatto il lavoro svolto dal CSI negli anni sui valori prima ancora che sulla pratica sportiva. 10 le società coinvolte nella giornata di ieri, e un fantastico percorso che dopo le 15 partite disputate ha visto trionfare la PGS Don Bosco per la categoria under 12 e il Beato Bonaventura Rosso per la categoria under 10. Una intensa giornata di sport in cui i bambini si sono ritrovati insieme e con grande gioia e sportività si sono dati battaglia, nonostante il caldo intenso.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli arbitri, impegnati per oltre 5 ore nelle partite, i volontari del CSI Potenza, il presidente Andrea Schiavone e tutti i dirigenti, che non hanno fatto mancare nulla a questa splendida giornata di sport.

Il CSI Potenza intende ringraziare di cuore anche l’amministrazione comunale di Satriano, la Protezione Civile e la ASD Satriano per l’ospitalità e per aver impreziosito ancora di più la permanenza per ragazzi e famiglie, rendendo la giornata unica e indimenticabile.

Il commento di Andrea Schiavone, presidente CSI Potenza: “Dopo due anni di pandemia, quindi di isolamenti forzati dove è venuto a mancare il contatto fisico, gli abbracci e i sorrisi, rivederci e ritrovarci in un campo di calcio dove i bambini hanno potuto esprimere la loro allegria, al tempo stesso i genitori vivere una esperienza aggregante, significa riappropriarci della nostra vita e delle nostre relazioni più importanti. Questo è lo sport che piace al CSI, quello che educa attraverso l’attività, non è mai retorica, soprattutto se penso al lavoro svolto ieri da volontari, arbitri, che non è mai scontata. Non si riesce mai ad apprezzare fino in fondo la generosità e il tempo donato ai ragazzi nell’organizzare queste giornate, tutti crediamo che attraverso questo tipo di sport, possano crescere generazioni future migliori di quelle che abbiamo lasciato. Dopo questi anni c’è bisogno di tanta umanità e relazioni, lo sport porta a questo, è immediato, arriva a tutti, dà senso alla nostra vita”.

Potenza, 03 giugno 2022

Qui di seguito le classifiche finali del torneo:

Classifica finale campionato U12 Sport &Joy Classifica finale campionato U10 Sport & Joy 1° PGS DON BOSCO 1° BEATO BONAVENTURA ROSSO 2° NOI SIAMO PZ 2° POTENTIA CALCIO A 5 3° KAMASPORT 3° PGS DON BOSCO 4° BELLA-BARAGIANO 4° AVIGLIANO 5° SATRIANO 6° VIETRI

