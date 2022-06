Condividi subito la notizia

Potenza, 2 giugno 2022 – “Con il referendum sulla forma di Stato e l’elezione dell’assemblea costituente il 2 giugno 1946 rappresenta per il nostro paese una tappa fondamentale nel cammino verso la libertà e la democrazia intrapreso qualche anno prima con la Resistenza. Oggi, 76 anni dopo l’atto fondativo della nostra comunità nazionale, che segnò anche l’ingresso delle donne nella vita democratica del paese, è doveroso celebrare la Festa della Repubblica pensando a chi, ancora oggi, anche alle porte della nostra Europa, lotta per la libertà e la democrazia”. È il messaggio che il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo ha rivolto oggi a iscritti e simpatizzanti della Cisl in occasione della Festa della Repubblica.

