Il “ponte lungo del 2 Giugno” a Maratea non poteva cominciare nel modo migliore: la riapertura della SS18 Tirrenica per Acquafredda-Maratea ha riscosso consensi da parte degli operatori del Consorzio Turistico Maratea che lo avevano chiesto in occasione del tavolo al Dipartimento Infrastrutture della Regione con l’assessore Donatella Merra. Diamo atto dell’impegno svolto dall’assessore Merra che con tenacia e grande attenzione per Maratea– è scritto in una nota del Consorzio – ha ottenuto il risultato auspicato nell’interesse dell’intera economia locale marateota e dell’intera regione. Questo ponte infatti sta dando belle soddisfazioni ad albergatori, titolari di strutture ricettive, ristoratori, imprese di servizi, commercio, artigianato con buone presenze turistiche con i migliori auspici per l’estate. E adesso senza grandi disagi per gli automobilisti siamo tutti soddisfatti. La riapertura della SS 18 Tirrenica dimostra che il confronto, la concertazione, il dialogo tra istituzione regionale ed associazioni di categorie produttive e di cittadini possono dare risultati concreti nell’interesse delle nostre comunità. Il Consorzio sostiene la proposta dei giorni scorsi di Federalberghi di attivare un tavolo unico in Regione con tutti i soggetti interessati per un “chek up” sull’avvio della stagione turistica e per individuare, come è avvenuto per la strada, le soluzioni a micro-problemi ordinari oltre che programmare eventi di attrazione.

