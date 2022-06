Condividi subito la notizia

Nonostante la pubblica denuncia in consiglio comunale dobbiamo constatare che persistono disservizi per anziani e disabili del nostro territorio.

Nostro malgrado siamo costretti a denunciare, ancora una volta, il perpetrarsi di ritardi nell’assistenza sanitaria ad anziani e diversabili.

Quotidianamente, registriamo insistenti lamentele dei familiari degli ammalati allettati e non ma, comunque, bisognevoli di interventi dell’ASM di Matera, per richiesta di sussidi sanitari domiciliari, avvenuta già da molti mesi, ma non pervenuti.

Pertanto, chiediamo alla Dirigente Generale dell’ASM di Matera, di poter intervenire urgentemente, per ovviare alle disfunzioni degli uffici preposti, considerato che, per quello che viene riportato dagli interessati, gli addetti all’interfaccia con i cittadini continuano a non dare risposte.

La situazione per molti è diventata veramente insostenibile ed incresciosa, persone a cui in un contesto civile, viene negato un sacrosanto diritto alla salute.

Consigliere – Dr. Vito Anio Di Trani Consigliere – Avv. Giuseppe Miolla Consigliere – Dr. Carmine Calandriello Consigliere – Dr. Pasquale Domenico Grieco

