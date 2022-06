Condividi subito la notizia

Potenza: dissuasori idraulici a presidio delle aree pedonali . Tre anni di “non gestione” fallimentare. La risposta all’interrogazione al Consigliere Falconeri (M5S).

Sul tema siamo ormai al the last stand: gli impianti pagati con i soldi pubblici restano fuori servizio.

Purtroppo i dissuasori idraulici a presidio delle aree pedonali del Centro Storico restano inutilizzati da più di 3 anni

Nonostante l’annuncio dell’assessore alla viabilità che tali impianti sarebbero andati in servizio dal 13 marzo, nulla è cambiato.

Anzi.

Il Sindaco ha dichiarato che la mancata messa in funzione dipende da una sua decisione a seguito di richieste negative di esercenti, corrieri e per non meglio specificati “lavori privati” di cui però non vi sono tracce.

Dopo più di 3 anni di blocco non si comprende quindi se e quando entreranno in servizio questi strumenti nati per proteggere le principali aree pedonali del Centro Storico dall’ingresso e dal parcheggio abusivo delle automobili.

Altro che abbattimento delle barriere architettoniche.

Qui siamo all’anno zero.



Correlati