Il personale del sede VV.F. di Potenza e della sede distaccata di Palazzo San Gervasio sono intervenuti in data odierna alle ore 15.45 circa sulla Sp. 38 nel comune di Tolve per un incidente stradale.

I VV.F. giunti sul posto hanno trovato un furgone che era uscito fuori strada, cappottandosi .

Una sola persona coinvolta nell’incidente, un uomo di anni 33 .

I VV.F. hanno provvedendo ad estrarre l’uomo che era bloccato nel veicolo, per poi consegnarlo alle cure del personale del 118 presente sul posto.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe ed due fuoristrada per un totale di dieci unità.

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e 118.

