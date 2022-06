Condividi subito la notizia

di Lucia Stefania Manco

L’Oscar italiano del cicloturismo sbarca a Matera per la sua 7ma edizione, il 3 e il 4 giugno. Saranno premiate le cosiddette “vie verdi” delle regioni che si sono distinte per l’attenzione al turismo ciclabile.

Un settore strategico per la Basilicata che, lo scorso anno, ha ricevuto la menzione speciale di Legambiente per la ciclovia da Matera alle Dolomiti Lucane.

Tanti gli appuntamenti in programma e i momenti di discussione, che animeranno l’evento, alla presenza delle istituzioni.

Sabato quattro giugno, al mattino, è inoltre prevista per gli ospiti una pedalata nelle località più suggestive del Materano.

Sarà presente il ministro del Turismo Garavaglia che nell’aprile scorso, durante il lancio dell’iniziativa, aveva promesso che avrebbe scoperto la Basilicata in bici.

La cerimonia di premiazione delle “ciclovie verdi oscar 2022” si terrà, invece, sabato sera. L’appuntamento è in Piazza san Francesco.

Ad annunciare i vincitori Ludovica Casellati, ideatrice dell’Oscar, e Peppone Calabrese di Rai Linea Verde. Quest’anno mattatore nella sua regione.

