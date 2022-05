Condividi subito la notizia

Partirà giorno 8 giugno presso la casa di quartiere Parco Buscicchio in Via Andrea Mantegna 10, nel quartiere di Sant’Elia, “Raccogli, Laboratorio di Crowdfunding” organizzato dal progetto Case di Quartiere – Hub Innovazione Sociale del Comune di Brindisi.

Temi centrali del nuovo laboratorio, nato dall’analisi dei bisogni realizzata dallo staff di Palazzo Guerrieri, sono la raccolta fondi e le più innovative modalità per coinvolgere le comunità nel reperimento di risorse utili alla realizzazione di idee e progetti attraverso apposite piattaforme online e modalità di comunicazione ad esse collegate, utili al coinvolgimento di potenziali finanziatori.

Il laboratorio è composto da 4 moduli, 3 a giugno (8,15, 29) e il conclusivo il 6 luglio. Il percorso, della durata complessiva di 10 ore, aumenterà la consapevolezza dei partecipanti sulle potenzialità e le funzioni del crowdfunding, ma anche la loro capacità di lavorare in gruppo per un progetto di valenza sociale. Il caso di studio sarà infatti la raccolta fondi per un evento: il percorso accompagnerà praticamente i partecipanti sino al lancio della campagna di raccolta fondi che, passo dopo passo, potrà essere online per la fine del laboratorio.

“Raccogli” sarà tenuto da Kedy Claudia Cellamare, designer e animatrice territoriale del progetto Case di Quartiere.

Il Laboratorio di Crowdfunding è il secondo laboratorio attivato nell’ambito di un ampio percorso di capacity building aperto alla cittadinanza e alle comunità delle 11 case di quartiere della città. Ad aprile, il primo laboratorio attivato è stato INVIA dedicato alla progettazione in ambito europeo, nazionale e regionale, al quale hanno partecipato oltre 50 cittadini. A settembre, invece, partiranno due ulteriori laboratori dedicati alla comunicazione e allo sviluppo web. Tutte le proposte, nell’ottica di migliorare le capacità della comunità di realizzare progetti di innovazione che generino impatto sociale e civico.

“Le migliori idee per Brindisi – spiega Giulio Gazzaneo, Consigliere comunale referente per Palazzo Guerrieri e Politiche giovanili – sono quelle che provengono direttamente dalla comunità e che, se realizzate, potrebbero migliorare la nostra città rendendola maggiormente inclusiva, attrattiva e creando nuovi posti di lavoro specialmente per i più giovani. Per questo è importante creare dei percorsi permanenti di apprendimento che rappresentino delle opportunità, gratuite e aperte a tutti, di acquisire conoscenze in grado di rendere i cittadini attivi nei processi di cambiamento urbani”.

“Ogni percorso formativo – conclude Giulio Gazzaneo – verrà ripetuto periodicamente per permettere ad altri cittadini di partecipare, mentre, tra un modulo e l’altro, saranno attivi degli sportelli presso Palazzo Guerrieri che consentiranno un affiancamento successivo alla formazione per supportare che si è già formato, nella concreta realizzazione delle proprie idee. Un esempio è rappresentato dal laboratorio INVIA: ai moduli formativi è seguita una fase di assistenza a sportello, tuttora in corso, che ha già permesso la partecipazione a bandi di diversi progetti ideati e scritti da associazioni e start-up brindisine”.

Link per iscriversi a “Raccogli – Laboratorio di Crowdfunding” https://www.eventbrite.it/e/biglietti-raccogli-laboratorio-di-crowdfunding-347041509497?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb

