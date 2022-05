Condividi subito la notizia

Un sogno appena sfiorato nel 2016 ora è diventato realtà: complimenti al Francavilla in Sinni per aver vinto la finale dei play-off, potendo contare su una società forte e un pubblico che ha partecipato con grande entusiasmo a questa vittoria storica. A questo punto potrebbero essere tre le società lucane in Serie C e questo è un fatto che ci riempie di gioia. Il successo del Francavilla in Sinni, unitamente alla promozione del Matera Grumentum in Serie D, alla salvezza del Potenza e ai playoff del Picerno, dimostrano che il calcio lucano cresce e questa è una buona notizia per tutta la Basilicata”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

