Segnaliamo che martedì 31 maggio 2022, dalle ore 9.30 presso il Palazzo Marchesale del Comune di Melpignano (Lecce), è in programma l’evento conclusivo delle attività con scuole e università del progetto “GIovani AMbasciatori di SOStenibilità: l’educazione ambientale come strumento di educazione all’inclusione” (ente proponente: Comune di Melpignano, ente esecutore: Università del Salento – Dipartimenti di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali e di Storia, società e studi sull’uomo), finanziato dal Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino. Ospite dell’incontro sarà Corrado De Concini, Presidente dell’Accademia nazionale delle scienze. In allegato il programma dettagliato.

Il progetto mira a sensibilizzare le giovani generazioni sulle tematiche ambientali, attraverso la conoscenza e l’approfondimento dei temi della sostenibilità e dell’inclusione. L’approccio è basato su un modello di co-teaching che ha coinvolto studenti e studentesse del corso di laurea UniSalento in Scienze della formazione primaria, formatori nella scuola primaria, e studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado che sono stati formatori nella scuola secondaria di primo grado.

Complessivamente hanno partecipato alle attività progettuali circa 650 studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado provenienti da 23 scuole del territorio salentino, più studenti e studentesse del corso di laurea di Scienze della formazione primaria per gli insegnamenti di Ecologia e Pedagogia speciale. Il progetto ha previsto anche un percorso formativo riconosciuto per i docenti tutor.Ufficio Comunicazione e URP

