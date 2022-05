Condividi subito la notizia

Quattordici giovani ragazze a rappresentare la Basilicata alle finali nazionali giovanili di pallavolo che si terranno a Roma dal 31 maggio al 5 giugno di quest’anno. «Una grande soddisfazione per una squadra proiettata verso il futuro» così commenta il doppio 3 a 1 sferrato all’Asci Potenza, il tecnico Domenico di Sanzo, un risultato meritato raggiunto dopo due anni di stop legato all’emergenza pandemica e che adesso si fa chiave d’accesso alle nazionali under 16.

Non sarebbe di certo la prima volta per la Gi Elle Volley di Policoro, essendo questa la quinta finale nazionale a cui accede, senza tener conto delle finali under 18 appena sfiorate di soli pochi giorni fa, conclusesi comunque con un secondo posto a livello regionale. «La nostra è una realtà esistente sul territorio da ormai trent’anni – aggiunge Di Sanzo – impegnata tanto nel sociale quanto nel settore scolastico, a ciò coniughiamo la presenza in campo agonistico».

Duro lavoro, sacrificio, ma soprattutto passione. Questo è ciò che contraddistingue una “squadra variegata”, come la definisce il commissario tecnico, dalla classe 2006 fino alla 2009, tra cui si sono distinte con orgoglio anche due pisticcesi, Chiara Camardo e Angela Di Lena.

Un girone non facile quello in cui le ragazze saranno impegnate, dovendosi confrontare con Lazio, primissima partita, Toscana e Molise. «Passerà oltre solo la prima classificata – specifica Di Sanzo – non sarà semplice, ma ce la metteremo tutta, come abbiamo sempre fatto». Un grande in bocca a lupo, dunque, a tutto il team lucano, con l’augurio di poter continuare a praticare questo splendido sport nell’ottica di una sana competizione, strumento di inclusione e di crescita.

Simona Pellegrini

Correlati