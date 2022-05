Condividi subito la notizia

Si svolgerà giovedì 2 giugno , presso Villa Borromeo, in Via Dei Santi Apostoli, zona Apani, sul litorale nord di Brindisi, la terza edizione della Gara Canora “Voci in volo” organizzata e condotta da Silvia Flores, cantante brindisina già nota non solo per le sue doti canore ma anche per l’organizzazione di altri grandi eventi di questo genere. Alla gara prenderanno parte 30 concorrenti provenienti da tutta la Puglia. A valutare le performance dei cantanti ci sarà una giuria qualificata. Lo start è fissato per le ore 13.00. in consolle Emanuele Ciullo, ospite d’eccezione il cantante Cosimo Ciullo.

