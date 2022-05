Condividi subito la notizia

E’ indispensabile, oltre che necessario un potenziamento generale dell’offerta sanitaria nell’area del Medio Basento, con le Casa di Comunità previste, anche a Grassano e con l’ampliamento di maggiori servizi per i nosocomi di Tricarico e Matera. E’ stata questa la linea che il sindaco di Grassano, Filippo Luberto, ha sempre portato avanti, anche in sede di conferenza dei sindaci Asm e nelle interlocuzioni con gli altri enti. Lo ha ricordato lo stesso collega Luberto in risposta a quelle che il collega sindaco chiama “falsità circolate nelle ultime ore”, secondo le quali il Sindaco avrebbe addirittura rinunciato a chiedere per il suo paese la Casa di Comunità. Nessun Sindaco rinuncerebbe all’opportunità di potenziare il proprio presidio sanitario, soprattutto dopo che insieme i sindaci della Provincia hanno firmato con me il Patto sulla Sanità che insiste proprio sulla medicina territoriale e sulla maggiore professionalità ed efficacia della sanità in tutta la Provincia di Matera.

A Grassano il 12 giugno si vota e proprio a una strumentalizzazione elettorale il primo cittadino ha fatto riferimento.

“E’ del tutto evidente – ha aggiunto Luberto – che si tratta di una falsa notizia, diffusa solo ed esclusivamente per danneggiare la mia immagine in questa competizione elettorale. La realtà, invece, è un’altra, visto che il sottoscritto ha espressamente chiesto che la Casa di Comunità di riferimento per l’area del Medio Basento fosse allocata proprio a Grassano. L’ho fatto perché, rispetto alla nostra area geografica, il nostro è un comune baricentrico. Peraltro ho anche sempre chiesto il potenziamento dei servizi per gli ospedali di Tricarico e di Matera perché, per me, fare politica vuol dire agire per una comunità che sia la più ampia possibile. Nell’ottica della sinergia comune e dell’unità.”

A sostegno di Luberto è intervenuto il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, nella sua qualità di presidente della conferenza dei sindaci Asm. “Ho sempre apprezzato l’approccio e la sensibilità di Luberto alle tematiche della sanità – ha dichiarato Bennardi -. Al sindaco di Grassano va in primis riconosciuto un impegno continuo e costante per il dialogo, ma anche per il potenziamento dei servizi sanitari in favore dell’area geografica di riferimento. A Luberto va la mia vicinanza personale dopo la diffusione di queste notizie false”

