Le giornate hanno preso il via questa mattina con il Rettore Fabio Pollice seguito dagli interventi di Claudia Sunna, docente di Storia del pensiero economico e Delegata al Piano strategico di Ateneo, che ha illustrato “I tirocini post-laurea nella Programmazione triennale di Ateneo”; Emanuela Ingusci, docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, che ha presentato il progetto “Soft & Life Skills per la vita e la carriera”, di cui è responsabile scientifica, mentre il Direttore del Dipartimento di Scienze dell’economia Vittorio Boscia ha presentato la nuova edizione di “Contamination Lab 2.0. Dall’idea all’impresa”.

I “Career days” proseguiranno domani, martedì 31 maggio, dalle 9.30; in programma gli interventi di Marco Bellezza, AD di Infratel Italia, società del gruppo Invitalia operante nel settore digitale, che parlerà dell’impiego dei fondi del PNRR nella digitalizzazione; di Valeria Stefanelli, docente di Economia degli intermediari finanziari e Delegata ai Rapporti con le imprese e partecipate, che parlerà de “Il contributo dell’ecosistema di partecipate di Ateneo”; di Flavia Lecciso, docente di Psicologia dello sviluppo e Delegata alle Politiche di integrazione, che presenterà “Un progetto per un job placement inclusivo”; di Daniele Ferrocino, presidente del Consorzio Emmanuel, che si soffermerà sui progetti di economia sociale della Comunità Emmanuel; infine di Marco Mancarella, docente di Informatica giuridica e Informatica dei media digitali, che parlerà di “Progetto Factory: estrazione dei talenti”.

«Abbiamo scelto di indirizzare gran parte dei fondi della Programmazione triennale 2021-2023 su azioni dedicate agli studenti e al loro futuro professionale», sottolinea il Rettore Fabio Pollice, «da un’offerta formativa sempre più qualificata ad azioni per l’occupabilità, il job placement e l’autoimprenditorialità. In occasione di queste giornate dedicate al lavoro ne parleremo, consentendo allo stesso tempo ai nostri studenti e laureati di venire in contatto con opportunità concrete di inserimento».

«Questi career days sono una vera “borsa del placement”», spiega Claudia Sunna, delegata al Piano strategico di Ateneo, «Siamo molto soddisfatti della risposta così ampia e diversificata da parte delle imprese, che hanno aderito presentando posizioni aperte in tutti gli ambiti formativi dell’Ateneo, da quelli umanistici e sociali a quelli tecnico-scientifici. Stiamo lavorando anche a un bando, che lanceremo nei prossimi mesi, per mettere in campo nuove risorse per le imprese attraverso il cofinanziamento di borse di tirocinio per incentivare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro».

Per informazioni e programma dettagliato: https://www.unisalento.it/career-days

