ALLE ORE 11 DEL 31.5.2022, I CLOWNS, FESTEGGERANNO NEL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA . Un Grazie di cuore a tutto il Personale Speciale della Terapia Intensiva. Siamo entrati in questo Reparto Emozionatissimi e in punta di piedi, il 5 aprile 2011, sponsorizzati dal Direttore Dott. Francesco Carmelo DIMONA, da quel giorno anche qui è iniziata la nostra Missione d’Amore. Un medico un giorno mi scrisse “CHI RIESCE A PORTARE UN SORRISO DOVE IL SORRISO NON E’ DI CASA E’ UN GRANDE”. Siamo rimasti Stupiti e Ammirati nel vedere il tantissimo Amore, che tutto il Personale riesce a regalare a chi non sta passando un bel momento e, un Grazie particolare al Dott. Antonio MAZZARELLA che, insieme ai suoi Colleghi e a tutto il personale, ci accolse nella Terapia Intensiva, la prima volta undici anni fa. Grazie ancora a tutto il personale, siete e sarete i nostri Angeli.

