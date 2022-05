Condividi subito la notizia

di Michele Selvaggi

Martedì 31 maggio, la venerata immagine della Madonna delle Grazie, torna nella sua chiesetta della Valle del Cavone. IL Parroco della parrocchia San Pietro e Paolo, don Rosario Manco, nei giorni scorsi, ha reso noto il programma a conclusione del mese mariano in onore della Beata Vergine Maria. Questi gli orari della celebrazione dei riti che si svolgeranno nella cappella di San Rocco in Corso Margherita: ore 9,00 esposizione del Santissimo Sacramento, con lodi e adorazione personale. Ore 17,00, Riposizione del SS. Sacramento e solenne Benedizione Eucaristica. Alle ore 18,30 recita del Santo Rosario nel piazzale antistante la cappella di San Rocco. Alle ore 19, 00 celebrazione della Santa Messa , da parte del parroco, nello stesso piazzale. A conclusione, sarà organizzata la solenne processione per la traslazione della statua della Venerata Immagine della Madonna delle Grazie, dalla Cappella di San Rocco dove è stata ospitata per tutto il mese mariano di maggio, fino alla chiesetta a lei dedicata nella Valle del Cavone. La processione, guidata dal Parroco don Rosario Manco, partendo dalla Cappella del Patrono San Rocco, attraverserà diverse stradine dell’antico rione Dirupo, per poi, attraverso via Magenta , si incammina attraverso l’arteria che porta al piazzale della Cappella ad un paio di chilometri dall’abitato di Pisticci. E’ auspicabile che, come sempre, la solenne processione che accompagnerà la statua della Madonna, in programma appunto martedì 31 maggio, sarà seguita da tantissimi fedeli non solo della parrocchia di S.Pietro e Paolo, ma anche di altre parrocchie della città, devoti alla Madonna delle Grazie, la cui festività è in programma il 21 novembre di ogni anno. MICHELE SELVAGGI

