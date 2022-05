Condividi subito la notizia

Ieri, sabato 28 maggio, ho incontrato una nutrita delegazione dei circoli del lagonegrese per riavviare il dibattito politico sui territori. Al centro dell’incontro la politica di Fratelli d’Italia e la necessità di un riavvicinamento della dirigenza alle comunità, nuclei fondamentali di un partito dei campanili e non dei campanilismi.

La condivisione con la base delle politiche regionali è tassello fondamentale per realizzare quel ‘bene della collettività’ di cui la buona politica è portatrice.

Ho accolto con piacere l’entusiasmo dei circoli del lagonegrese a riprendere il percorso di crescita favorito, oggi, anche del primato nazionale di Fratelli d’Italia.

Abbiamo costituito una comunità forte e diffusa in tutta la Regione quando in pochi ci siamo avvicinati, per condivisione dei suoi valori di coerenza e di legalità, al partito guidato da Giorgia Meloni.

Oggi, abbiamo i numeri per essere guida del centro destra regionale avendo la fortuna di essere parte del governo. E oggi più di ieri abbiamo il compito di portare avanti le istanze delle nostre comunità territoriali all’attenzione della Regione.



Correlati