Domani, lunedì 30 maggio, a partire dalle ore 9, presso l’Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II-De Marinis”, in via Francesco Pepe 2 a Carbonara, si terrà “Tutti in orto”, l’evento conclusivo del progetto “Il mio orto” realizzato dagli studenti nell’ambito delle progettualità finanziate dall’assessorato alle Politiche educative e giovanili per la co-progettazione e la realizzazione di una rete cittadina di orti didattici e scolastici.

Nel corso della manifestazione ci sarà spazio per i laboratori di cucina e di letture sceniche e per l’inaugurazione di un’aula comfort il cui pavimento in parquet è stato donato, nell’ambito del progetto Fuori classe, dalla Ong Save the children, da anni partner dell’istituto nell’elaborazione di strategie a contrasto della dispersione scolastica e a sostegno della cittadinanza attiva.

Sarà anche l’occasione per utilizzare lo spazio ludico della scuola su cui è stata appena montata la nuova pavimentazione antitrauma, realizzata grazie ai fondi per la riattivazione di aree sportive in disuso a disposizione delle scuole statali.

Inoltre, sarà scoperto il murale all’ingresso dell’edificio scolastico eseguito dagli alunni delle classi IV e V nell’ambito di un progetto sullo sviluppo della creatività espressiva.

“La grande sinergia fra le differenti realtà del nostro territorio è stata fondamentale per andare incontro ai desideri dei nostri bambini – commenta la presidente del Municipio IV Grazia Albergo -. In questo caso ha dato vita a tanti linguaggi e forme comunicative intrecciate tra loro, frutto di una sempre maggiore consapevolezza di sé da parte degli alunni”.

Interverranno la presidente Albergo, il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone, la dirigente scolastica Ermelinda Cucumazzo e i referenti territoriali di Save the Children e dell’Ufficio scolastico regionale per le progettualità relative all’inclusione.

