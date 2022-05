Condividi subito la notizia

Lo scrittore materano non vedente, Vito Coviello, ha formulato gli auguri a Monsignor Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, per la sua recente nomina a presidente della CEI ed in previsione della probabile visita a Matera nel prossimo mese di settembre per il 27° congresso eucaristico diocesano egli inviato in dono la sua ultima raccolta di poesie “Amici da sempre, Amici per sempre”, pubblicata dallo stesso autore e da Adele Staffieri.

Zuppi, ringrazia Vito Coviello, scrittore materano non vedente:

Buongiorno signor Coviello, abbiamo ricevuto la sua email e l’abbiamo trasmessa al Cardinale, che ringrazia per la sua vicinanza e per avergli fatto dono della sua raccolta di poesie. Il Card. Zuppi la saluta, nella speranza di incontrarla a Matera.

Saluti.

La segreteria arcivescovile

