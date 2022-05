Condividi subito la notizia

“Nostra nota del 1 marzo 2022 indirizzata all’Osmairm ad oggetto “Risposta a vostra nota prot. n. 00225/22/RG-DS del 21.02.2022 ad oggetto: “Segnalazione problematiche attività logopediche riabilitative presidio Territoriale CRISPIANO. RISCONTRO” – RICHIESTA URGENTE INTERVENTO

Abbiamo atteso quasi tre mesi, dalla nostra ultima lettera del 1^ marzo indirizzata alla Direzione sanitaria dell’OSMAIRM, rimasta inevasa, per verificare con le famiglie se il servizio di logoterapia fosse stato completamente ripristinato a Crispiano, così come scritto ed auspicato nella nota del 21 febbraio 2022 del Direttore Sanitario dell’OSMAIRM. Purtroppo continuano ad arrivare segnalazioni di mancata effettuazione del Servizio a Crispiano e di trasferimento degli utenti presso l’ambulatorio di Martina Franca, cosa che continua a comportare per tutte le famiglie una enorme difficoltà organizzativa sia per gli spostamenti che per i nuovi orari di fruizione della terapia.

Pertanto, il sottoscritto Ippolito Francesco, in qualità di Presidente della scrivente Associazione di promozione sociale, preso atto del persistere di tale incresciosa situazione, chiede alle SS.LL., ognuna per quanto di propria competenza di intervenire urgentemente per trovare rimedio a questa problematica che si trascina da circa 5 mesi, senza che vi sia il più che minimo intervento dell’ASL competente. Alleghiamo copia della corrispondenza fin qui intercorsa con la Direzione Sanitaria dell’Osmairm.

Attendiamo fiduciosi un riscontro. Cordiali saluti

Il Presidente

Francesco Ippolito

Qui sotto la lettera integrale:

