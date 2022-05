Condividi subito la notizia

“La Basilicata e l’intero Paese, in una fase storica delicata per l’economia, potranno contare sulla preziosa esperienza di Pasquale Lorusso, eletto alla vicepresidenza nazionale di Confindustria con delega all’Economia del Mare”.Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.“L’emergenza sanitaria che ci stiamo lasciando alle spalle, il conflitto in Ucraina e l’aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime e delle fonti energetiche stanno mettendo a dura prova il tessuto produttivo europeo, proprio mentre prendono forma le opportunità derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per vincere le prossime sfide e immaginare la ripartenza, servono la visione e le competenze giuste nelle istituzioni e nelle organizzazioni rappresentative delle imprese. A Lorusso – conclude Bardi – auguro buon lavoro a nome del governo regionale con la certezza che avremo modo di collaborare per il rilancio della Basilicata e del Mezzogiorno”.

Correlati