“Gentilezza/Kindness”

(ascolta qui; guarda il video su Youtube)

L’album d’esordio della cantautrice lucana, di cui “Emotività” è il primo singolo estratto

Bernalda, 27 maggio 2022 – Esce oggi, venerdì 27 maggio, per Lucania Sound Digital, l’opera prima di Sara Torraco dal titolo “Gentilezza/Kindness“: nove brani che invitano alla semplicità e alla gentilezza, e da cui è tratto il primo singolo “Emotività”.

Dalle influenze pop e dream-pop, il progetto della cantautrice lucana – classe 96 – è un viaggio introspettivo che vuole parlare al cuore di tutti; da qui il nome “Emotività” dato al singolo che, insieme al disco, è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali: dolcezza e forza si incontrano e danno vita a sonorità avvolgenti e a una limpidezza melodica che difficilmente ti lascia andare. “Il brano – racconta Sara – nasce in seguito ad una chiacchierata sui social con Davide Shorty, tra i miei artisti preferiti. Mi ha incoraggiata e motivata prima ancora di poter ascoltare il progetto e, di notte, con cuffie, synth, carta e penna alla mano ho lasciato che le emozioni e parole fluissero liberamente“. Il videoclip che accompagna l’uscita del singolo è stato ideato, girato ed editato dalla stessa artista tra le mura della sua cameretta, durante un periodo di quarantena a causa del covid-19: qui semplicità ed espressività vengono condensate in un gioco delicato di luci, movimenti e colori.

Dice Sara Torraco a proposito di “Gentilezza/Kindness”:

«La genesi dell’album è fare un gesto di gentilezza, una cosa semplice: partire da un grazie, per favore, un sorriso che possono cambiare la giornata, per noi e per gli altri. Al di là dei brani, del genere musicale – che possono piacere o meno -, vorrei che arrivasse questo di messaggio. Educarci, abituarci alla gentilezza».

Credits album

Prodotto da: Sara Torraco & Lukania

Sound Digital

Credits singolo

Testo, melodia e composizione: Sara Torraco

Arrangiamenti vocali: Sara Torraco

Arrangiamento e Mix: Massimo Abbatino

Mastering: Paolo Catoni

Produzione Artistica: Sara Torraco

TRACKLIST E DESCRIZIONE BRANO PER BRANO

1) Ho bisogno di me, un brano dalle sonorità fresche e sensuali; il primo passo per (ri)cominciare da se stessi.

2) Indelebile feat. Manuel Brando (Krikka Reggae),un inno all’amore, nonché l’incontro di due artisti che mescolano parole e sonorità molto chill.

3) New Season celebra l’importanza dei cambiamenti attraverso un viaggio tra le varie stagioni della natura.

4) Emotività rappresenta il coraggio di essere sempre se stess*.

5) Ricordo, un viaggio nel tempo, presenta sonorità neo-soul.

6) Deep Breath, un foglietto illustrativo su come vivere con gratitudine.

7) New season (radio edit), versione radiofonica del brano precedente.

8) Gentilezza/Kindness, la title track dove ognuno può metterci le parole che

preferisce; composta di suoni della natura e anche del pianoforte di casa,

un po’ scordato, ma per questo più magico.

9) See you tomorrow è la conclusione, o anche un nuovo inizio; un brano acerbo,

nato diversi anni fa, per certi versi sembra non appartenere più all’artista di oggi, eppure rappresenta un punto di inizio.

BIO

Sara Torraco è una giovane cantautrice lucana, influenzata da sonorità pop & soul, e il suo particolare mondo interiore prende forma attraverso la scrittura, gli arrangiamenti vocali che diventano veri e propri strumenti e il pianoforte. Il suo percorso introspettivo di ri-scoperta diventa terreno fertile per far fiorire poco a poco i testi del suo primo album: dall’amore per se stessi alla forza dell’emotività, passando per il potere della gentilezza.

Ha partecipato alla prima edizione del “Songwriting Camp” del Saint Louis College of Music. Scrive il brano “Ricordo” e lo presenta sul palco del Monk, a Roma. Partecipa al Metaponto beach festival, nell’ambito del TENCO ASCOLTA, lo scorso 18 agosto 2021, dove presenta, in anteprima e in formazione acustica, il suo primo progetto “Gentilezza/Kindness”. Supera le selezioni e va in semi-finale al Premio Mia Martini nell’anno corrente; viene scelta come cantautrice per il palco del Locomotive Jazz festival che si terrà il 4 agosto 2022 e parteciperà all’Umbria Jazz Clinics a Perugia dove studierà con i docenti del Berklee College di Boston.

Ufficio Stampa Semente

Chiara Ricci

