“LIBRI IN TERRAZZA”: DAL 21 AL 25 GIUGNO A MATERA LA TERZA EDIZIONE

DEL FESTIVAL CULTURALE PROMOSSO DA LIBERALIA APS

IN COLLABORAZIONE CON LA CASA EDITRICE ALTRIMEDIA

E CON IL SUPPORTO LOGISTICO DELLA AGENZIA DI COMUNICAZIONE DIÓTIMA

Torna a Matera “Libri in Terrazza”, il Festival culturale promosso dal 21 al 25 giugno da

Liberalia APS in collaborazione e sinergia con la casa editrice Altrimedia e con il supporto

logistico della agenzia di comunicazione Diótima.

Sulla Terrazza San Francesco, in piazza San Francesco, si alterneranno gli autori che hanno

firmato alcune delle nuove pubblicazioni di Altrimedia.

Al via il 21 giugno alle 20 con la presentazione dei giurati e il lancio della sesta edizione del

Premio letterario nazionale Liberalia “La città dei Sassi” indetto dall’associazione Liberalia

APS. Alle 20.15 Maddalena Bonelli parlerà del suo nuovo libro, A calci e morsi. Ambientato

tra gli anni ’30 e ’40 a Grassano, è un romanzo corale sull’umanità di gente umile che si

misura con gli alti e bassi dell’esistenza e fa fronte, come può, a tragedie improvvise.

Dialogherà con l’autrice la giornalista Carmela Cosentino. Alle 21 sketch teatrali a cura del

Gruppo teatrale Tutto esaurito. In scaletta “È perché mi hai lasciato”, corto teatrale di

Francesco Sciannarella, in scena Pino Rondinone e Marienza Matera; “Niege Boren”

monologo teatrale di Francesco Sciannarella, in scena Carla Latorre; “Vietato aprire” corto

teatrale di Francesco Sciannarella, in scena Angela Loperfido e Daniela Allegretti.

Il segreto delle nove monache di Akkon di Domenico Bennardi, sindaco di Matera, sarà

invece presentato il 22 giugno alle 20.00. Una trama avvincente in cui un ragazzo materano

si trova invischiato in un’incredibile storia, sulle tracce dell’ultima reliquia templare. L’autore

sarà intervistato dalla giornalista Rossella Montemurro. Alle 21 la giornalista Carmela

Cosentino intervisterà Filippo Radogna, curatore del saggio Scuola, economia e territorio.

L’Istituto Tecnico Agrario “Gaetano Briganti” di Matera. Il testo, raggruppando

documentazione d’archivio, ricerche e racconti, progetti, cronaca, aneddoti, esperienze

biografiche, ognuna con il suo valore, riannoda i fili del percorso di una Scuola che, arrivando

al presente, ha fornito un concreto contributo al progresso civile, sociale ed economico del

Materano.

Il 23 giugno alle 20.45 è la volta del saggio La vera storia di Isabella Morra. Vita e morte di

una poestessa di Pasquale Montesano, che sarà intervistato dal giornalista Filippo Radogna.

La vicenda di Isabella, figlia di Luisa Brancaccio e del barone Giovan Michele di Morra,

vittima di un efferato delitto, è ripercorsa in questo libro con l’aiuto di documenti inediti.

Alle 21.45 “Pillole in musica“, dialogo tra Angelo Cicchetti, cantautore, e Rossella

Montemurro. A seguire, esibizione a cura di Angelo Cicchetti (voce e chitarra) e Mauro

Venezia(percussioni).

Libri in Terrazza

www.librinterrazza.it

Liberalia

www.liberalia.it

Altrimedia Edizioni

www.altrimediaedizioni.com

Si riprende il 24 giugno alle 20.00 con “La molteplicità dell’identità”. Si parlerà del volume Il

dispositivo interno di Giampaolo Salvatore e Ninna nanna ninna oh questa mamma a chi la

do di Chiara Gambino. Il dispositivo interno è un romanzo ritmato, ricco di tematiche di

estrema attualità e, tra le righe, spunti e consigli da cogliere al volo: innegabile l’impronta

dell’autore, psichiatra e psicoterapeuta. Ninna nanna ninna oh questa mamma a chi la do è

invece una raccolta di racconti, tutti sul filo dell’ironia, che ha come protagonista una donna

multitasking: professionista affermata e mamma acrobata, per lei come per tante altre nella

sua situazione assemblare i tanti “pezzi” della quotidianità spesso è un’impresa, quasi un

grande puzzle in cui deve andare tutto, ogni giorno, al posto giusto. Modera la giornalista

Rossella Montemurro.

Alle 21 live “L’esilio di rose e gigli”, note e parole in concerto con Giusy Zaccagnini (voce

narrante), Angelo Manicone (sax), Magda Azzilonna (chitarra), Nicola Andrulli (basso

elettrico) e Tonio D’Arminio (batteria).

Cala il sipario su “Libri in Terrazza” il 25 giugno alle 20. La direttrice editoriale di Altrimedia

Edizione Gabriella Lanzillotta intervisterà Francesco Leo, autore di Cinque anime, un thriller

dal ritmo serrato e dallo stile impeccabile in cui passato e presente si intrecciano in modo

indissolubile tra magia nera e segreti scioccanti, Leo conduce il lettore in una spirale di

situazioni al limite verso un finale inimmaginabile.

A seguire “Il sapore della cultura“, degustazione a cura di Masseria Riccardi “Dove il latte è

di casa”.

