L’iniziativa è del Rotary Club Ginosa Laterza in interclub con Taranto,

Martina Franca, Taranto Magna Grecia e Senise Sinnia, insieme a Rise

Against Hunger Italia

Si terrà domani 28 maggio, presso il palazzetto dello sport di Ginosa

(Ta) l’evento “Un service locale per un impatto globale”, la

manifestazione promossa e organizzata dal Rotary Club Ginosa-Laterza in

collaborazione con la onlus internazionale impegnata nella lotta alla

fame Rise Against Hunger Italia. Una giornata di solidarietà che vedrà

impegnati centinaia di ragazzi e volontari, al fine di confezionare

pasti da destinare alle popolazioni africane che necessitano di un

intervento umanitario. L’evento, aperto al pubblico, è patrocinato dalla

Città di Ginosa e dal Comune di Laterza. Un evento

Sono 20 mila i pasti che consentiranno di soddisfare il fabbisogno di

migliaia di famiglie e bambini che grazie a questa donazione, verranno

sottratti alla strada e intraprenderanno una nuova vita fatta di salute,

istruzione ed emancipazione. Gli effetti della guerra in Ucraina hanno

già cominciato a farsi sentire in molti Paesi africani che da lì

importavano regolarmente cereali e altre materie prime. Come denunciato

dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e da numerose organizzazioni

internazionali, si parla già di “guerra mondiale della fame”.

Vincenzo Pavone, presidente del Rotary Club Ginosa-Laterza e promotore

dell’evento, spiega l’importanza di coinvolgere in particolare le nuove

generazioni: “Le scuole sono un interlocutore fondamentale per le

iniziative del Rotary che da sempre investe sui giovani. In quest’anno

rotariano ho avuto modo di coinvolgerle in svariati progetti, dalla

lotta allo spreco alimentare alla campagna ‘zero vittime sulla strada’

ed ogni volta abbiamo registrato una risposta compiuta e puntuale.

L’entusiasmo dei ragazzi con la loro sete di conoscenza, unita alla cura

e competenza con cui i loro docenti li seguono, hanno fatto sì che

ricevessimo molto più di quanto dato”.

