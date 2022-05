Condividi subito la notizia

Si conclude la rassegna letteraria inserita nella campagna nazionale “Il Maggio dei Libri 2022”, progetto di promozione della lettura messo in campo dal Comune di Filiano in collaborazione con la Consulta delle Associazioni locali.

Sabato 28 maggio alle ore 17:00, nel piazzale antistante la biblioteca di Filiano, si svolgerà l’iniziativa “Una Merenda di Libri”: evento promosso dalla Pro Loco di Filiano in collaborazione con la locale Biblioteca.

La manifestazione “Una Merenda di Libri” prevede una serie di iniziative dove creatività e divertimento si intrecceranno a momenti di lettura per i bambini ed è aperta anche alle famiglie per ascoltare o leggere storie e libri ad alta voce.

Ad aprire le danze sarà un flash mob letterario “FlasBookMob” che vedrà protagonisti i bambini, i ragazzi, i giovani e adulti, e chiunque avrà voglia di prendervi parte. Basterà presentarsi con il proprio libro preferito tra le mani.



A seguire “Ti racconto una storia” in cui le animatrici leggono ad alta voce una storia sul tema della pace tra i popoli, e “Narrastorie allo sbaraglio” dove tutti potranno leggere ad alta voce per gli altri il proprio brano preferito.

In conclusione, i bambini saranno coinvolti in una fantastica “Caccia al Tesoro” sul tema “Arcobaleno della Pace”.



-- Associazione Pro Loco di Filiano

