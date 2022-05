Condividi subito la notizia

CONVOCATO IL CONSIGLIO PROVINCIALE PER MARTEDI’ 31 MAGGIO 2022

Convocato per martedì 31 maggio 2022 in seduta ordinaria il Consiglio provinciale in presenza, presso la Sala Consiglio della

Provincia di Potenza alle ore 15.00 in prima convocazione e per mercoledì 01 giugno 2022 alle ore 16:00 in seconda

convocazione, per discutere il seguente O.d.G.:

Approvazione del Regolamento istitutivo del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,

(cosidetto Canone unico patrimoniale ai sensi dell’articolo 1, da comma 816 a comma 847, legge n. 160/2019. Istituzione tariffe

27 Maggio 2022

