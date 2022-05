Condividi subito la notizia

Le scelte finanziarie devono rispettare i principi della terzietà, invece si è votato senza un’ analisi preventiva dei fabbisogni e senza applicazione di criteri equi di riparto, il tutto a discapito della tenuta della coesione territoriale”

“Il bilancio approvato in estremo ritardo dal Consiglio regionale della Basilicata è, come più volte annunciato, sconnesso dal contesto di grave crisi economica in cui ci troviamo, privo di una

visone strategica per la ripresa e lo sviluppo della nostra regione e, sicuramente, non in grado di

affrontare le varie emergenze aggravate dalle conseguenze del perseguire della guerra in Ucraina. È

quanto affermano i segretari generali della Cgil di Basilicata, Angelo Summa, e della Cgil di

Matera, Eustachio Nicoletti.

“Nessuna risorsa aggiuntiva per poter rafforzare il nostro sistema sanitario – denunciano i due

segretari – a partire dal potenziamento delle strutture e dei distretti territoriali, nessuna risorsa

finanziaria a sostegno della legge sulla non autosufficienza, nessuna risorsa finanziaria per

sostenere la transizione energetica, tecnologica e digitale.

Nel bilancio regionale – continuano – risultano risorse stanziate in maniera parcellizzata senza

alcun criterio di attribuzione e visone, risorse distribuite a domanda, alla carta, solo al fine di

sostenere le amministrazioni amiche (vedesi Potenza e Melfi ); il tutto gestito come se la res

pubblica fosse una questione privatistica.

È indubbio che i criteri alla base delle scelte finanziarie devono rispettare i principi della terzietà. Se

prevale l’impegno politico di sostenere i Comuni, gli stessi devono essere tutti sostenuti in egual

misura in quota proporzionale. Invece, solo per prendere un Comune a riferimento, nessun risorsa

risulta stanziata a favore della città di Matera per contribuire al risanamento del proprio bilancio.

È inconcepibile – concludono Summa e Nicoletti – che si sia votato per tali scelte, senza un’ analisi

preventiva dei fabbisogni e senza applicazione di criteri equi di riparto e il tutto a discapito della

tenuta della coesione territoriale. Si vede che la fede ultras potentina è riuscita a convertire l’ intera

maggioranza del governo regionale e anche parte dell’opposizione”.

Potenza, 27 maggio 2022

