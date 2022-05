Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

COMUNE DI POMARICO. “ Nessuno deve rimanere indietro”. Più che uno slogan per noi – spiega attraverso una nota il sindaco della città, Francesco Mancini – è un principio assolutamente importante e primario. La precaria condizione delle famiglie già provate dalla pandemia, assieme alla crisi Ucraina, mette a dura prova i già modesti stipendi per chi li percepisce. Basti pensare – aggiunge il primo cittadino – a chi non ha fonti di sostentamento o vive con pochissimi euro. La nostra amministrazione comunale, si è prodigata di siglare, pertanto, una convenzione con il Banco delle Opere di carità, per la consegna mensile di viveri di prima necessità e in questi giorni, tramite l’associazione di volontariato, “Cuore”, sono in consegna ai beneficiari. L’attenzione verso le famiglie e le fasce deboli – aggiunge e conclude il sindaco Francesco Mancini – non si esaurisce in questa battuta, ma sono sempre attivi, interventi e servizi, affinché nessuno resti indietro”. Un’interessante e nobile iniziativa dell’amministrazione comunale pomaricana quindi, che potrà servire da esempio e da volano, per altre amministrazioni della nostra provincia e regione che, sicuramente, in questo particolare momento, non potrebbero vantare migliori condizioni della città votata a San Michele Arcangelo.

