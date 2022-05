Condividi subito la notizia

l Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, o ADHD, è un disturbo evolutivo dell’autocontrollo. Esso include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di attività. Questi problemi derivano sostanzialmente dall’incapacità del bambino di regolare il proprio comportamento in funzione del trascorrere del tempo,degli obiettivi da raggiungere e delle richieste dell’ambiente.

L’ADHD è un vero problema, per l’individuo stesso, per la famiglia e per la scuola, e spesso rappresenta un ostacolo nel conseguimento degli obiettivi personali. E’ un problema che genera sconforto e stress nei genitori e negli insegnanti i quali si trovano impreparati nella gestione del comportamento del bambino.

Probabilmente i genitori sono abituati a vedere come le altre persone reagiscono al comportamento del bambino iperattivo: all’inizio, gli estranei tendono ad ignorare il comportamento irrequieto, le frequenti interruzioni durante i discorsi degli adulti e l’infrazione alle comuni regoli sociali. Di fronte alle ripetute manifestazioni dell’assenza di controllo comportamentale del bambino, queste persone tentano di porre loro stesse un freno all’eccessiva “esuberanza”, non riuscendoci, concludono che il bambino sia intenzionalmente maleducato e distruttivo. Forse i genitori sono anche abituati alle conclusioni a cui gli estranei giungono, come ad esempio: «I problemi di quel bambino sono dovuti al modo in cui è stato educato; sarebbe necessaria una maggiore disciplina, maggiori limitazioni e anche qualche bella punizione. I suoi genitori sono incapaci, incuranti, eccessivamente tolleranti e permissivi, e quel bambino è il frutto della loro inefficienza».

Queste problematiche non sono lontane da noi. Per questo motivo è nata l’Associazione Italiana Disattenzione e Iperattività. L’AIDAI è nata dal Gruppo del Prof. Cornoldi – Università di Padova ed è formata da operatori (clinici, ricercatori) e insegnanti, con l’obiettivo è rendere accessibili ai cittadini le informazioni sull’ADHD e i dati della ricerca neuroscientifica, per sensibilizzare e promuoverne la sua consapevolezza.

Siamo lieti di annunciare che anche in Basilicata è presente una sede regionale AIDAI, composto da psicologi, medici, tecnici della riabilitazione e docenti di diversi ordini e grado.

Vi invitiamo alla presentazione ufficiale della sede lucana sabato 28 maggio 2022 alle ore 18, presso la biblioteca comunale di Policoro.

Interverranno:

Dott. Michele Margheriti

Presidente A.I.D.A.I. nazionale

Dott.ssaMaria Teresa Prestera

Assessore alle politiche sociali del Comune di Policoro

Ins. Agata Guarino

Collaboratore del Dirigente scolastico – I.C 2 “Giovanni Paolo II”

Ins. Rosa Tufari

Referente Inclusione -I.C 2 “Giovanni Paolo II”

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione – AIDAI Basilicata

www.aidaiassociazione.com

aidaibasilicata@gmail.com

Dott.ssa Juliana Tamburini – 3402658356

Dott.ssa Rosanna Di Trani – 3467954582

