“Saranno attivate dal 12 giugno, al cambio orario estivo, le fermate dei treni intercity presso la stazione di Maratea, come esplicitamente chiesto dalla Regione a Trenitalia”. Lo ha dichiarato l’assessore alle infrastrutture Donatella Merra, la quale ha inoltre ricordato che anche i treni regionali che attraversano il territorio di Maratea, compresi quelli istituiti e di competenza delle Regioni Campania e Calabria, fermano già nella stessa stazione di Maratea e in quella di Acquafredda. “Ringraziamo Trenitalia che ha accolto le nostre istanze. Abbiamo voluto potenziare il servizio dei treni per l’estate, come richiesto dal Ssindaco di Maratea Stoppelli e dalle associazioni degli operatori del settore turistico, in vista dei maggiori flussi di traffico estivi ma anche per rimediare ai disagi dei cantieri sulla SS18 che in ogni caso, a partire da giugno, sarà riaperta ai veicoli come già preannunciato. Inoltre, ha proseguito l’assessore, la mobilità su ferro è un’alternativa valida e soprattutto ecologica agli spostamenti in auto, a maggior ragione quando il traffico su gomma aumenta eccezionalmente per la stagione estiva”.

“Stiamo facendo tutti gli sforzi necessari per garantire la promozione del nostro territorio attraverso un’offerta di servizi di trasporto efficiente, efficace e flessibile che consenta di superare anche le criticità del momento”.

