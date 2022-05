Condividi subito la notizia

POTENZA, 26 maggio – Si svolgerà a Potenza, mercoledì 1 giugno, con inizio alle ore 9:30, presso la Sala Minerva del Grande Albergo Potenza, il Convegno dal titolo “Le Comunità Energetiche Rinnovabili: un’opportunità per il territorio”, che sarà possibile seguire sia in presenza che a distanza tramite live streaming sui canali YouTube del Cluster Energia Basilicata ETS e di Confindustria Basilicata e sulla pagina FaceBook del Cluster Energia Basilicata ETS.

L’iniziativa – organizzata da Cluster Energia Basilicata (CEB) ETS e Confindustria Basilicata, in collaborazione con la Provincia di Potenza e la Regione Basilicata – ha la finalità di approfondire questo nuovo importante strumento funzionale alla transizione energetica, attraverso gli interventi di autorevoli relatori che ne illustreranno i vari aspetti (normativa di riferimento, meccanismi di incentivazione, benefici, modelli, casi di successo etc).



Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono previsti 2,2 miliardi di euro per il sostegno alle comunità energetiche e alle strutture collettive di autoproduzione, nelle Aree Urbane e nei piccoli Comuni.

In particolare, questo investimento mira a garantire le risorse necessarie per installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità delle energie rinnovabili e auto – consumatori di energie rinnovabili che agiscono congiuntamente.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali dei sindaci di Potenza e Matera, Mario Guarente e Domenico Bennardi, del presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino e dell’assessore regionale a Energia, Ambiente e Territorio, Cosimo Latronico. Il presidente del CEB ETS, Luigi Marsico, curerà la relazione introduttiva. Seguiranno gli interventi di: Gianni Pietro Girotto, presidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato; Gian Piero Celata, presidente Cluster Tecnologico Nazionale Energia; Alessandro Lanza, direttore Fondazione Eni Enrico Mattei; Stefano Pizzuti, responsabile laboratorio Smart Cities and Communities – divisione Smart Energy – ENEA; Dina Sileo, consigliere Regione Basilicata; Francesco Somma, presidente Confindustria Basilicata; Giuseppe Lo Verso, responsabile Comunità Energetiche B2G – ENEL X; Raffaele Mellone, amministratore delegato FIEE, Luigi Modrone, amministratore SEL; Giuseppe D’Onofrio, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.

E’ previsto anche un focus su alcune best practices di modelli di realizzazione: Graziano Scavone, sindaco di Tito e Sergio Olivero, presidente del Comitato Scientifico CER Magliano Alpi.

Le conclusioni saranno affidate a Severino Romano, vicepresidente Vicario Cluster Energia Basilicata ETS – UNIBAS.

Moderatrice dell’evento sarà Tiziana Perri, Comitato Tecnico-Scientifico del Cluster Energia Basilicata ETS e Fondazione Eni Enrico Mattei.

