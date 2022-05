Condividi subito la notizia

Si sono svolte nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 maggio le elezioni per il rinnovo delle Rsu ed Rsl nello stabilimento ITS di San Nicola di Melfi, importante azienda di logistica per Stellantis. Per la prima volta nella storia dell’azienda la Filt Cgil è riuscita a eleggere un Rsu, Marco Di Mauro.

Un importante risultato, che consente alla Filt di entrare in un’azienda strategica dell’indotto Stellantis dove, per varie vicissitudini, la Cgil non era presente.

Le sfide che ci aspettano sono tante, in un momento storico dove la transizione energetica e i grandi cambiamenti potrebbero colpire a cascata tutto l’indotto, con perdite di diverse migliaia di unità di posti di lavoro.

Per questo, fin da ora, facendo gli auguri di buon lavoro a tutti gli eletti, iniziamo un percorso per traghettare questo difficile momento, cercando di trasformarlo in opportunità di crescita e di miglioramento delle condizioni di lavoro per tutti gli addetti della logistica.

Potenza, 26 maggio 2022

Segretario generale Filt Cgil Basilicata

Luigi Ditella

