n tutto il mondo il 17 maggio si celebra la Giornata mondiale contro l’Ipertensione. I giorni successivi del mese sono dedicati alla sensibilizzazione della popolazione al controllo di questo importante fattore di rischio . Il Centro ipertensione del Policlinico di Bari diretto da Vito Vulpis riferimento di eccellenza per gli ipertesi dell’Italia del Sud promuove da anni eventi dedicati alla cittadinanza in collaborazione con i volontari dell’educazione sanitaria. Quest’anno dopo il successo della giornata in piazza, dedicata ai pugliesi con i volontari della Croce Rossa Italiana di Valenzano, promuove nel mercato di Campagna Amica di Matera un evento finalizzato alla misurazione gratuita della pressione arteriosa tramite misuratori certificati dalla Società Italiana Ipertensione Arteriosa (SIIA) e la divulgazione dello stile di vita appropriato idoneo alla riduzione del rischio cardiovascolare, tramite il materiale informativo certificato da SIIA. L’appuntamento è per sabato dalle ore 10 alle ore 13. Si tratta dell’unica tappa in Basilicata. L’iniziativa vuole lanciare un chiaro messaggio alla cittadinanza su quanto sia necessaria una corretta alimentazione con i prodotti del nostro territorio a Km zero con risparmio di inquinanti e rispetto dell’ambiente disponibili al mercato coperto di Matera, aperto nei giorni di venerdì e sabato dalle 8:30 alle 13:30. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comitato di Matera della Croce Rossa Italiana.

