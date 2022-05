Condividi subito la notizia

Una giornata di dibattiti, analisi e programmazione interamente dedicata all’universo dei Neet lucani, giovani che non studiano e non lavorano. Ad organizzarla a Potenza, venerdì 27 maggio presso il polo bibliotecario, la Exeo Lab Srl e l’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (Arlab) con la collaborazione della Regione Basilicata. Due i momenti di confronto afferenti ad altrettanti progetti transnazionali selezionati nell’ambito del Fondo EEA & Norway Grants Fund for Youth Employment. Durante il primo evento, che avrà inizio alle 9.30, promosso dalla Exeo Lab srl, sarà presentato il progetto “ Cowork4Youth”, un piano di ricerca e analisi, finanziato dal programma EEA & Norway Grants, volto al potenziamento dell’occupazione giovanile nelle regioni non metropolitane di Grecia, Italia, Spagna e Irlanda. Scopo del progetto, quello di aumentare la conoscenza dell’impatto delle politiche esistenti per il lavoro giovanile e fornire raccomandazioni politiche per indirizzare i pertinenti strumenti di programmazione. A partire dalla 14.00, il secondo evento, organizzato dall’Arlab che, per l’occasione, illustrerà i risultati del progetto YOUTHShare avviato nel 2018 con l’obiettivo di rafforzare le competenze dei giovani Neet e favorirne l’ingresso sul mercato del lavoro, con particolare priorità ai settori economici resilienti, come, ad esempio, l’economia sociale, la produzione agroalimentare e l’economia circolare. I giovani e le imprese lucane coinvolte nel programma racconteranno della loro esperienza e le istituzioni regionali, al contempo, renderanno note le strategie di follow up in materia di sostegno all’occupabilità. Prenderanno parte agli eventi l’assessore al Dipartimento per lo Sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità della Regione Basilicata, Alessandro Galella, il direttore Generale del medesimo dipartimento, Canio Sabia, il consigliere scientifico del governatore Bardi per l’attuazione del Psr e del Pnrr, Gianpiero Perri, e ad altri specialisti di livello nazionale ed internazionale, quali Maurizio Sorcioni (ANPAL Servizi), Lea Battistoni (ex direttore generale del ministero del Lavoro), Sergio Bellucci (saggista ed esperto di lavoro digitale), Gianluca Bombarda (direttore del Fondo EEA & Norway Grants), Tiziana Lang (capo segreteria del Segretariato generale del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). A Potenza per l’occasione ci saranno anche i partner dei progetti Cowork4Youth e YOUTHShare, tra cui Panteion University e University of the Aegean (Grecia), Economic and Social Research Institute (Irlanda), European Leader Association for Rural Development (Belgio), Initiative for Socio-Economic Analysis and Knowledge – ISAEK (Spagna

