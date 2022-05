Condividi subito la notizia

Venerdì 27 maggio alle ore 19 si terrà presso la sede di Lecce città pubblica, in Via Argento 3, un incontro pubblico sui temi della mobilità sostenibile, aperto a tutti i cittadini. All’incontro prenderanno parte l’assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Lecce Marco De Matteis e i consiglieri e assessori comunali di Lecce Città Pubblica.

Sarà l’occasione per discutere insieme del percorso che la città sta compiendo verso un sistema di mobilità più sostenibile, rispettoso degli utenti deboli della strada (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, persone con disabilità) e compatibile con l’ambiente. Si parlerà di trasporto pubblico, di piste ciclabili, di mobilità elettrica in sharing. Tutti potranno intervenire, illustrare proposte, porre domande agli amministratori.

“Abbiamo avviato da tempo cicli di incontri aperti a tutti i cittadini per discutere insieme agli amministratori dei temi concreti dai quali dipende la qualità della vita dei leccesi – dichiara Francesco Calabro, presidente di Lecce città pubblica – con queste iniziative, nello spirito che anima la nostra associazione e i suoi iscritti, puntiamo a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nel dibattito pubblico e il confronto con l’amministrazione comunale. Invito a partecipare, per ascoltare, dire la propria, fare proposte e acquisire informazioni utili per maturare la consapevolezza del percorso verso la mobilità sostenibile che la nostra città sta compiendo. Ringrazio l’assessore De Matteis per la disponibilità a partecipare e a confrontarsi con l’associazione e con quanti vorranno intervenire”.

Per maggiori info: Francesco Calabro 348 8926708 (numero non pubblicabile, a disposizione esclusivamente dei giornalisti per approfondimenti)

