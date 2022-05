Condividi subito la notizia

Giovedì 26 maggio al Teatro Apollo di Lecce prosegue la ventunesima edizione dell’ICIAP – International conference on image analysis and processing.Da lunedì 23, docenti, ricercatrici e ricercatori provenienti o collegati da tutto il mondo si sono dati appuntamento nel capoluogo salentino per discutere delle più recenti tendenze di computer vision e intelligenza artificiale, spaziando dagli ambiti più teorici fino agli aspetti applicativi. La quarta giornata si aprirà alle 8:30 con il keynote (disponibile anche in diretta su Facebook) della ricercatrice spagnola Laura Leal-Taixe. Docente dell’Università di Monaco di Baviera, per il suo progetto SocialMaps nel 2017 ha ricevuto il premio Sofja Kovalevskaja, riconoscimento scientifico assegnato dalla Fondazione Alexander von Humboldt. I suoi interessi di ricerca sono la comprensione dinamica della scena, in particolare il tracciamento e la segmentazione di oggetti multipli, nonché l’apprendimento automatico per l’analisi video. Nel corso della giornata proseguirà inoltre la presentazione dei circa 150 progetti selezionati tra quelli inviati da ricercatrici e ricercatori di tutto il mondo che avranno la possibilità di illustrare le proprie idee con brevi interventi (quindici minuti) o poster “virtuali”. Dalle 14 alle 15:30 la sessione “Industrial Panel” ospiterà una discussione sulle attuali promesse dell’intelligenza artificiale, su procedure ed ecosistemi per promuovere il trasferimento di innovazione della ricerca e per migliorare i percorsi di collaborazione tra accademia e imprese. Interverranno Fabio Galasso (Università La Sapienza di Roma), Sergio Perfetto (ImageS), Francesco Torricelli (NVIDIA), Antonio Buemi (STMicroelectronics), Alberto Marocchino (KPMG Advisory Spa), Alessandro Nicolosi (Leonardo s.p.a). Dalle 16:30 alle 18:30 appuntamento anche con l’assemblea nazionale del CVPL – Associazione Italiana per la ricerca in Computer Vision, Pattern recognition e machine learning con la partecipazione del presidente Gian Luca Foresti, professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica, Informatica e Fisica (DMIF) dell’Università degli Studi di Udine. Si tratta di una delle più antiche associazioni scientifiche della accademia italiana, nata nel 1983 e affiliata all’International Association in Pattern Recognition (IAPR). La sua principale mission è quella di creare e mantenere attiva la comunità scientifica italiana nelle discipline che in questi anni sono tra i temi più caldi della ricerca internazionale nell’informatica e nell’ingegneria e di grande interesse per l’industria ICT. L’associazione si occupa di argomenti teorici e di ricerca applicativa al centro anche di questa edizione della conferenza biennale ICIAP (rinviata a causa della pandemia nel 2021), promossa da CVPL e IAPR e ospitata a Lecce dall’ISASI – Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti del CNR con il coordinamento generale di Stan Sclaroff (Dipartimento di “Electrical and Computer Engineering” dell’Università di Boston) e Cosimo Distante (Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti – CNR) in collaborazione con Regione Puglia, Provincia di Lecce, Polo Museale della Puglia, Polo Biblio Museale di Lecce, Springer LNCS con il supporto di NVIDIA, E4 Computer Engineering, ImageS.



Venerdì 27 alle 8:30 la giornata finale si aprirà con l’ultimo Keynote in programma affidato a Dima Damen, docente dell’Università di Bristol, che parlerà della “Comprensione video” ma da una “prospettiva egocentrica” cioè analizzando i filmati realizzati in prima persona. Gli interessi di ricerca della professoressa sono, infatti, nella comprensione automatica delle interazioni, delle azioni e delle attività degli oggetti utilizzando sensori visivi (e di profondità) statici e indossabili. Anche nell’ultima giornata proseguirà la presentazione dei progetti selezionati tra quelli inviati da ricercatrici e ricercatori di tutto il mondo che avranno la possibilità di illustrare le proprie idee con brevi interventi (quindici minuti) o poster “virtuali”. Alle 11 una sessione speciale dedicata a “Computer vision per il monitoraggio dell’ambiente costiero e marino” coordinata da Angelo Ciaramella (Università degli Studi di Napoli), Alessio Ferone (Università degli Studi di Napoli), Sajid Javed (Università di Khalifa, Emirati Arabi Uniti). Saranno illustrati i recenti progressi della ricerca nel campo della visione artificiale e delle tecniche di elaborazione delle immagini applicate al monitoraggio dell’ambiente costiero e marino. Dalle 18, in chiusura, l’ultima delle tre “competition” previste, dedicata all’uso dei robot nel settore AgriFood.

