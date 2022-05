Condividi subito la notizia

“Angelina Jolie sceglie Martina Franca”: l’attrice sarà in Puglia per girare il suo ‘Without blood’

Il set della Valle d’Itria per Angelina Jolie

L’attrice americana sarà a Martina Franca per girare alcune scene di “Without blood”, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco “Senza sangue”. Dietro la macchina da presa la stessa Jolie che in primavera aveva visitato Torre Chiana.

A fine marzo l’attrice era stata in Salento, a Torre Chianca, per un breve soggiorno, accompagnata da una delle figlie. Si era speculato sulle ragioni della visita, ipotizzando anche un possibile investimento immobiliare nella Regione, da tempo meta preferita di molte star di Hollywood. Questa volta, l’obiettivo di Angelina Jolie è chiaro: sarà in Puglia, in particolare a Martina Franca, per la realizzazione del suo prossimo film, da regista. Titolo della pellicola “Without blood”, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco ‘’Senza Sangue’’. L’attrice e cineasta aveva acquistato i diritti del libro già nel 2017 e ora il progetto si sta per concretizzare.

