di MICHELE SELVAGGI

Ieri 23 maggio, ennesimo grave incidente mortale sulla SS.7 Matera – Ferrandina. Per Francesco Mancini, sindaco di Pomarico e Consigliere Provinciale, promotore da diversi anni del raddoppio della arteria, questo il suo pensiero: “ Ormai è un bollettino di guerra quotidiano. L’ennesimo incidente mortale registrato nella giornata del 23 maggio, dimostra perché bisogna intervenire il prima possibile con i lavori di raddoppio a corsie sulla Matera – Ferrandina. E’ dal lontano 2015 – insiste Mancini – che personalmente imploro 14 miseri chilometri di 4 corsie su quella maledetta strada. Ormai il traffico sulla SS.7 è diventato insostenibile, con più di 13 mila passaggi giornalieri, il livello di sicurezza è sceso drasticamente. La Regione di Basilicata ha il dovere morale di dare la massima priorità alla Statale n.7. Occorre velocizzare il più possibile le procedure per quanto riguarda la fase di progettazione in modo che questa strada diventi quanto prima percorribile in maggiore sicurezza”. Un ennesimo incidente stradale mortale quindi, su quella importante arteria e un ennesimo intervento del Sindaco di Pomarico che – occorre riconoscerlo – da diversi anni ha a cuore la risoluzione di questo importante problema, promuovendo non solo nel comune della sua città, ma anche presso l’Amministrazione Provinciale di Matera, incontri a tutti i livelli, per dibattere e giungere alla sua definizione. Una volta per tutte.

