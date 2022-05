Condividi subito la notizia

Al suo quinto anno di attività, il progetto di accoglienza SAI del Comune di Tito – gestito dalla cooperativa sociale La Mimosa – continua il suo graduale ma costante processo tanto d’inclusione di nuovi nuclei familiari nel tessuto socio-economico della comunità titese quanto di stimolo al processo di aggregazione funzionale della rete associativa territoriale.

La collaborazione con le associazioni operanti nel territorio infatti si è evoluta, consolidandosi e qualificandosi nella dinamica della co-progettazione e riuscendo oggi a proporre un articolato programma di attività che, muovendo dalla dimensione della struttura del progetto SAI sita nella centralissima via Roma, si apre alla fruizione di spazi tanto urbani quanto naturalistici, con gruppi di partecipazione misti, aperti alla partecipazione della comunità, che diventano essi stessi promotori di nuove attività.

La co-progettazione delle attività quindi come cantiere aperto, che integra culture e tematiche diverse e che si arricchisce del contributo anche di giovani volontari provenienti da diverse parti del mondo, ospitati dal progetto SAI per valorizzare le energie positive di ragazzi fortemente motivati, che investono in questa esperienza al solo scopo di fornire un personale contributo di solidarietà e vicinanza verso chi, per varie vicissitudini, è indotto a scegliere di abbandonare la propria terra.

Il programma delle attività socializzanti e di valorizzazione del tempo libero 2022 vede la partecipazione di numerose associazioni di volontariato e culturali di Tito e non solo, quali Attivati, Sotto Il Castello, Ri-crea, Forum Giovani, La Cordata, Tula Yoga, Lucane Avventure del Team BPass, Polisportiva Tito, Fuori Sentiero, Parimpari, il Pastore Obioha Peter, l’artista partenopeo Mariano Caiano, ed altri che vorranno arricchire per il proseguo il programma.

