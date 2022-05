Condividi subito la notizia

PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA I BANDI DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE ALLA PROVINCIA DI POTENZA – DA DOMANI 30 GIORNI PER PRESENTARE LE DOMANDE PER VIA TELEMATICA

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di oggi, lo schema dei bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato del comparto Funzioni Locali presso la Provincia di Potenza di:

– Nr. 6 unità di Categoria C, pos. econ. C1, profilo “Istruttore Amministrativo/Contabile”;

– Nr. 4 unità di categoria C, pos. econ. C1, profilo “Istruttore Tecnico”;

– Nr. 4 unità di categoria D, pos. econ. D1, profilo “Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile”;

– Nr. 3 unità di categoria D, pos. econ. D1, profilo “Istruttore Direttivo Tecnico” .



Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo (da domani mercoledì 25 maggio 2022 ndr) a quello di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”, attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), collegandosi sul sito web https://concorsipotenza.siaweb.it I bandi sono altresì pubblicati sul sito web dell’ente all’Albo Pretorio online della Provincia di Potenza, sul relativo sito web https://www.provincia.potenza.it (sezione Amministrazione Trasparente –> sottosezione Bandi di concorso).

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 23 giugno 2022, h 23:59

Ufficio Stampa – l.s

—————————————————————————————-

