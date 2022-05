Condividi subito la notizia

Promossa dal Comitato cittadino Fibronit, si terrà domani, mercoledì 25 maggio, alle 12.30, nella sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione del progetto “Fibronit e il Parco che verrà”.Sarà l’occasione per illustrare i contenuti di una pubblicazione che racconta la storia della ex-Fibronit e del comitato cittadino grazie al contributo di quanti hanno collaborato affinché si arrivasse al risultato attuale e per presentare le visite guidate che domenica prossima, 29 maggio, consentiranno a chiunque sia interessato di conoscere da vicino l’area oggi bonificata su cui sorgeva la ex Fibronit.All’incontro con la stampa interverranno il sindaco di Bari Antonio Decaro, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, gli assessori comunali ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, e all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, il garante regionale dei diritti dei minori Ludovico Abbaticchio e il presidente del Comitato cittadino Fibronit Nicola Brescia.

