La ripartizione Patrimonio rende noto che è in pubblicazione sul portale istituzionale del Comune, a questo link, la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al contributo alloggiativo 2021 – competenza 2020, suddivisi per fascia A e fascia B (in base all’incidenza del canone di locazione sul reddito familiare), oltre all’elenco dei soggetti non ammessi in via definitiva tenuto conto delle previsioni contenute nel bando.

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, sono stati accolti circa la metà dei ricorsi presentati (i ricorrenti sono stati già avvisati con lettera raccomandata).

L’erogazione dei contributi, come di consueto, avverrà immediatamente dopo il trasferimento dei relativi fondi da parte della Regione Puglia.

Si precisa che la liquidazione dei contributi avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Pertanto, i cittadini ammessi che non abbiano ancora provveduto alla comunicazione di un IBAN valido per l’accredito sono pregati di provvedere urgentemente alla comunicazione di un IBAN corretto ai seguenti indirizzi: bandierp.comunebari@pec.rupar.puglia.it – rip.patrimonio@comune.bari.it.

Per tutte le informazioni e richieste di chiarimenti sono stati istituiti i seguenti contatti:

• mail: barifitti2021@gmail.com

• cell. 324 8191057 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

