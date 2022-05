Condividi subito la notizia

Ultimo appuntamento per “I Lunedì di Pitagora”, progetto culturale messo in atto dall’istituto tecnico industriale di Policoro, diretto dalla DS, professoressa Maria Carmela Stigliano, che ospiterà Don Marcello Cozzi.

Il sacerdote lucano presenterà agli studenti e ai docenti il suo ultimo lavoro “Dio ha le mani sporche”, un libro dai contenuti importanti, con prefazione di Agnese Moro, che ripercorre le tappe fondamentali del progetto intrapreso per sconfiggere la corruzione e i fenomeni di racket in Basilicata.

Una presentazione che affronterà temi importantissimi che cade nella settimana dedicata alla legalità e in una settimana difficile per il Metapontino.

Un racconto fatto “con il vangelo in mano”, come dice lo stesso autore, per cercare di comprendere la sofferenza non solo dell’umanità ma anche della sacralità.

Parteciperanno all’incontro con l’autore il Dirigente scolastico, professoressa Maria Carmela Stigliano, la docente di Diritto, Adriana Valentini referente del progetto “PretenDiamo legalità”.

L’Istituto Pitagora, per l’occasione consegnerà a Don Marcello una targa di ringraziamento per l’importante lavoro che svolge ogni giorno per tutta la comunità lucana e non solo.

L’evento si svolgerà nell’Aula Magna dalle ore 9.30 alle ore 11.00.

