L’evento, promosso dalla Regione Basilicata in collaborazione con l’Unibas, vuole essere un’occasione di incontro, di riflessione e di approfondimento sui temi e le opportunità per i giovani e le imprese giovanili in relazione alla nuova programmazione e al Piano Strategico Regione Basilicata. La finalità è quella di porre le basi per un rinnovato dialogo tra le istituzioni e i giovani fuori dalle sedi convenzionali puntando ad una mobilitazione e co-protagonismo, ad iniziative e ad azioni coerenti con le aspirazioni e le aspettative dei giovani.

Il programma della giornata prevede una Sessione in plenaria nell’Aula Magna del Campus dalle 14.00 alle 14.30 in cui si alterneranno i saluti di: Ignazio M. Mancini, Rettore Università della Basilicata; Mario Guarente, Sindaco Città di Potenza; Vito Bardi, Presidente Regione Basilicata. Apriranno i lavori: Alessandro Galella, Assessore alle Attività produttive, Lavoro, Formazione, Sport Regione Basilicata e Michele Busciolano, Capo Gabinetto del Presidente della Giunta Regione Basilicata.

La giornata proseguirà con Sessioni tematiche dalle 15:00 alle 17:45. Si tratta di Tavoli di approfondimento sulle tematiche di interesse: “Le nuove politiche attive del lavoro” con Gabriella Megale, Amministratore Unico Sviluppo Basilicata; Luigi Vergari, Amministratore Unico Apibas; Vito Pinto, Responsabile Micro Credito Sviluppo Basilicata; Prof. Antonio Lerro, esperto in formazione Executive manageriale, Università Degli Studi Basilicata; Maria Leone, Funzionario Direzione Generale per lo sviluppo Economico, il lavoro e i servizi alla comunità, Regione Basilicata – “Orientamento e formazione sulla frontiera dell’occupabilità” con: Prof.ssa Ada Braghieri, direttrice del Centro di Ateneo Orientamento Studenti, Università Degli Studi Basilicata; Mario Musacchio, Funzionario Direzione Generale per lo sviluppo Economico, il lavoro e i servizi alla comunità; Giuseppina Lovecchio, Funzionario Direzione Generale per lo sviluppo Economico, il lavoro e i servizi alla comunità, Regione Basilicata – “Le opportunità della dimensione europea” con Alfonso Morvillo, Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie Regione Basilicata; Canio Alfieri Sabia, Direttore Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità, Regione Basilicata; Francesco Di Ginosa, Direttore Generale Arlab; Prof. Luigi Milella, referente per il Dipartimento di Scienze per le Relazioni Internazionali, Università Degli Studi Basilicata – “Alternanza scuola lavoro e politiche di genere” con Prof.ssa Aurelia Sole, Prorettrice con delega alle funzioni relative alle pari opportunità e alle tematiche di genere, Università Degli Studi Basilicata; Maria Rosaria Sabia, Dirigente Arlab. Si tratta di sessioni a numero chiuso (max 40 partecipanti per ciascun tavolo) per cui è necessario iscriversi compilando il Form al seguente link: https://forms.gle/1S9555vcpiL8LE829.

La giornata terminerà con una Sessione plenaria, in programma dalle 18:00 alle 19:00, per la restituzione dei lavori dei tavoli tematici.

Le conclusioni sono affidate al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha fortemente voluto questa giornata per avviare un dialogo con i giovani nell’Anno europeo dedicato alla gioventù.

