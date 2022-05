Condividi subito la notizia

L’album d’esordio della cantautrice lucana, di cui “Emotività” è il primo singolo estratto

Bernalda, 23 maggio 2022 – Esce venerdì 27 maggio per Lucania Sound Digital l’opera prima di Sara Torraco, dal titolo “Gentilezza/Kindness“: nove brani che invitano alla semplicità e alla gentilezza, e da cui è tratto il primo singolo “Emotività“.

Dalle influenze pop e dream-pop, il progetto della giovane cantautrice lucana è un viaggio introspettivo che vuole parlare al cuore di tutti; da qui il nome “Emotività” dato al singolo che uscirà insieme al disco su tutte le piattaforme digitali: dolcezza e forza si incontrano e danno vita a sonorità avvolgenti e a una limpidezza melodica che difficilmente ti lascia andare. Contestualmente verrà pubblicato anche il videoclip, diretto dalla stessa Sara Torraco.

Credits album

Prodotto da: Sara Torraco & Lukania

Sound Digital

Credits singolo

Testo, melodia e composizione: Sara Torraco

Arrangiamenti vocali: Sara Torraco

Arrangiamento e Mix: Massimo Abbatino

Mastering: Paolo Catoni

Produzione Artistica: Sara Torraco

BIO

Sara Torraco è una giovane cantautrice lucana, influenzata da sonorità pop & soul, e il suo particolare mondo interiore prende forma attraverso la scrittura, gli arrangiamenti vocali che diventano veri e propri strumenti e il pianoforte. Il suo percorso introspettivo di ri-scoperta diventa terreno fertile per far fiorire poco a poco i testi del suo primo album: dall’amore per se stessi alla forza dell’emotività, passando per il potere della gentilezza.

Ha partecipato alla prima edizione del “Songwriting Camp” del Saint Louis College of Music. Scrive il brano “Ricordo” e lo presenta sul palco del Monk, a Roma. Partecipa al Metaponto beach festival, nell’ambito del TENCO ASCOLTA, lo scorso 18 agosto 2021, dove presenta, in anteprima e in formazione acustica, il suo primo progetto “Gentilezza/Kindness”. Supera le selezioni e va in semi-finale al Premio Mia Martini nell’anno corrente; viene scelta come cantautrice per il palco del Locomotive Jazz festival che si terrà il 4 agosto 2022 e parteciperà all’Umbria Jazz Clinics a Perugia dove studierà con i docenti del Berklee College di Boston.

