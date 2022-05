Condividi subito la notizia

Il concorso si tiene a Matera dal 24 al 29 maggio:

oltre 60 giovani direttori di orchestra provenienti

da tutto il mondo. Finale in diretta streaming

E’ iniziato a Matera il Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra “Nino Rota”, giunto alla sua quinta edizione, al quale parteciperanno oltre 60 giovani direttori provenienti da ogni angolo del pianeta, selezionati da una giuria di primissimo livello, composta da Giovanna Fratta, Dian Tchobanov, Oleg Michel Ange Caetani, Claire Suzanne Madeleine Gibault, Pasquale Veleno, Piero Romano.

La formula della gara prevede che i concorrenti si misurino sia sul repertorio sinfonico, orchestrale e cameristico, sia su quello lirico, in un susseguirsi di prove eliminatorie fino alla finale, in programma il 29 maggio, che sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.orchestramagnagrecia.it .

“Siamo davvero felici di aver potuto dare nuova continuità a questo concorso – ha detto il M° Giuseppe Salatino, direttore del Concorso Internazionale di Direzione d’Orchestra “Nino Rota” – dopo i limiti imposti dalla pandemia. La partecipazione di concorrenti provenienti da ogni angolo del mondo rappresenta per noi uno straordinario motivo di orgoglio. Saranno giorni di grande intensità artistica, che culmineranno con il concerto finale in programma il 29 maggio, con la proclamazione del vincitore”.

Alla prima giornata di prove eliminatorie, hanno partecipato i primi 13 candidati. Domani prevista la prova eliminatoria per altri 23 candidati, giovedì sarà la volta di ulteriori 20 candidati. I giovani direttori di orchestra provengono da Giappone, Germania, Sud Corea, Austria, Spagna, Perù, Belgio, Finlandia, Polonia, Colombia, Stati Uniti, Cina, Francia, Ungheria, Olanda, Finlandia, Brasile, Corea del Nord, Svizzera, Messico e Italia.

Nell’ultima edizione del concorso “Nino Rota” – svoltasi nel 2019 dopo lo stop forzato legato al coronavirus –il primo premio andò allo slovacco Marco Vlasák, che raccolse anche il “premio del pubblico”.

Il concerto finale della quinta edizione del Concorso di Direzione d’Orchestra “Nino Rota” è in programma Domenica 29 maggio, alle ore 20.00 all’Auditorium “Gervasio” di Matera (Piazza Sedile), ed è aperto alla partecipazione del pubblico.

www.concorsoninorota.it

Info: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420, 392.9199743).

