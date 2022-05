Condividi subito la notizia

Giovedì 26 maggio dalle 18 alle 19:30 nelle sale di Palazzo De Donno a Cursi prendono il via gli incontri di “Vivi internet al meglio“. Il progetto “Vivi Internet, al meglio”, creato da Google e promosso da Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Polizia di Stato, Altroconsumo e ANTEAS, che approda nel Salento grazie alla sinergia con “Viva – Tante belle cose“, intende aiutare gli Over 50 a vivere il Web e la tecnologia responsabilmente, apprendendo i principi della cittadinanza digitale e della sicurezza online. Il Web è un luogo straordinario dove accedere a informazioni, sviluppare conoscenze ed entrare in contatto con persone in tutto il mondo. Il digitale ha, però, bisogno di essere usato con responsabilità e consapevolezza. Le informazioni online sono utilissime se sappiamo riconoscere le fake news; l’identità digitale è il nostro passepartout se sappiamo come proteggere i dati personali; la connettività è fondamentale se siamo in grado di aver cura del nostro benessere digitale; la comunicazione online è una finestra sul mondo se usiamo un linguaggio gentile e costruttivo.

Il primo appuntamento sarà dedicato al tema “App e servizi digitali che ci migliorano la vita” e si focalizzerà sull’utilizzo delle principali applicazioni che possono essere di aiuto nella vita quotidiana. L’obiettivo del modulo sarà quello di aiutare nella comprensione del funzionamento delle principali applicazioni per smartphone e nel contempo chiarire dubbi e complessità. “Vivi internet al meglio” proseguirà con Notizie False e truffe (9 giugno – Ecomuseo della Pietra di Cursi), Dati personali e privacy e Bullismo e odio online (15 giugno e 14 luglio – Biblioteca Kora di Castrignano de’ Greci), Strumenti digitali per la socialità e Storytelling (23 e 30 giugno – Biblioteca Castello Volante di Corigliano d’Otranto).

“Viva – Tante belle cose“, un progetto pensato per gli over 50 (in particolare vedovi e vedove) che mira al benessere, alla crescita culturale, alla condivisione di conoscenze e talenti, è sostenuto dal Bando Volontariato 2019 di Fondazione Con il Sud, promosso da Ecomuseo della Pietra Leccese (capofila), Coolclub, 34° Fuso, Gruppo Fratres di Cursi, Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Lecce, il progetto nei prossimi due anni ospiterà nei tre comuni coinvolti (Cursi, Castrignano de’ Greci e Corigliano d’Otranto), l’apertura di un’Officina dei saperi, la realizzazione di un fitto calendario di eventi di socialità e di formazione e l’attivazione di una Banca del tempo.

Info e prenotazioni

vivailprogetto@gmail.com – 3278773894

Facebook e Instagram @vivailprogetto

www.esperienzeconilsud.it/vivatantebellecose

