Venerdì 27 maggio alle 20:30, “Nuvole – Cibi, storie, culture“, officina del gusto e degli spiriti del Castello Volante di Corigliano d’Otranto, ospita un appuntamento speciale con la “Cena con Delitto” di ImprovvisArt. “Misteri e nobiltà” è un copione intriso di passioni e gelosie, rapporti distorti dagli interessi economici e familiari, vissuti tra nobiltà e sregolatezza. Gli attori di ImprovvisArt saranno seduti ai tavoli, mischiandosi ai clienti, o al personale addetto al servizio e alla cucina o, addirittura, fingeranno di essere i proprietari del locale. All’inizio della serata tutto sembrerà tranquillo e allegro, si berrà e ci si godrà la cena, fino a quando un terribile omicidio avverrà proprio davanti a tutti i presenti, lasciandoli senza fiato. Da quel momento, ogni tavolo diventerà un’équipe di investigatori che dovrà svolgere le indagini per risolvere il misterioso caso tra una portata e l’altra, ma senza lasciarsi ingannare da enigmi, menzogne, misteri, doppi giochi e colpi di scena. Il pubblico metterà alla prova l’intuito, seguirà le piste, raccoglierà le prove, interrogherà gli indiziati e, alla fine, assicurerà il colpevole alla giustizia. Ma attenzione, in una Cena con delitto – un format di ImprovvisArt – nulla è mai davvero come sembra. Al momento della prenotazione i partecipanti potranno scegliere tra un menù di terra (Falafel di ceci e pisello nano di zollino, salsa tzatziky salentina, maccheroncini integrali con pesto di rucola, formaggio primosale e mandorle, insalata grika e tiramisù) o di mare (polpo fritto, paprika e stracciatella, tagliolini cacio e pepe con gamberi e guanciale croccante, seppia scottata su crema di fave e cicorie saltate e tiramisù) da degustare con i vini e le birre proposti da Nuvole. Costo cena/spettacolo 35 euro (bevande escluse). Prenotazione obbligatoria 3343429268 – 3331803375 – nuvole@ilcastellovolante.it.

